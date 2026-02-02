نتنياهو: من يهاجمنا سيواجه نتائج لن يتحملها

وطنا اليوم:أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أن كيانه يقف أمام “تحديات جسيمة” تتطلب أعلى درجات اليقظة.

وأكد نتنياهو أن الجيش على أهبة الاستعداد لكل تطور ميداني محتمل، مشددا على أن “من يهاجمنا سيواجه نتائج لن يتحملها”.

وأضاف في رسالة واضحة لخصومه الإقليميين أن كل من رفع شعار تدمير إسرائيل قد كبد أثمانا باهظة في الماضي، وأن المستقبل لن يكون مختلفا.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت حساس تتزامن فيه مع إعادة تموضع القوات الأمريكية في المنطقة.

فالرئيس ترمب، الذي يعتمد سياسة “القوة لتحقيق السلام”، يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لتحديد قواعد الاشتباك بما يضمن هيمنة المحتل.

ويعتبر وجود “الأرمادا” البحرية لـ أمريكا في المياه الدافئة يوفر الشبكة الأمنية التي تتيح لـ واشنطن وتل أبيب التحرك بحرية لإحباط أي تهديد قبل وقوعه، وفق معادلة “فن الصفقة” التي يقودها ترمب لتغيير وجه الشرق الأوسط