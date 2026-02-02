بنك القاهرة عمان
مشروب أحمر يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

Tomato juice with tomatoes

وطنا اليوم:أشارت أبحاث إلى أن شرب عصير الطماطم غير المملّح يوميا قد يرتبط بتحسّن في مؤشرات القلب والأوعية، من بينها انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، إلى جانب تراجع مستويات الكوليسترول الضار، ما قد ينعكس إيجابا على مخاطر أمراض القلب.
وتعود أبرز النتائج إلى دراسة نُشرت عام 2019 في مجلة Food Science & Nutrition، أجراها باحثون في طوكيو، وشملت 481 مشاركا حصلوا على “إتاحة غير محدودة” لعصير الطماطم غير المملّح على مدى 12 شهرا.
وقيّم الباحثون مؤشرات، منها ضغط الدم والدهون في الدم.
وخلصت الدراسة إلى أن ضغط الدم لدى المشاركين الذين لديهم مرحلة ما قبل ارتفاع الضغط أو ارتفاع ضغط غير معالج انخفض “بشكل ملحوظ”، كما انخفضت مستويات الكوليسترول لدى من لديهم اضطراب دهون غير معالج.
ووفقا للدراسة، تراوح الاستهلاك اليومي تقريبا بين 84 و215 ملليلترا، فيما كان الأكثر شيوعا قريبا من 200 ملليلتر.
هذه النتائج لا تعني أن عصير الطماطم “بديل” عن العلاج، ولا تناسب كل الحالات (خصوصا لمن لديهم أنظمة غذائية مقيّدة أو أمراض مزمنة).


