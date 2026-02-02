بنك القاهرة عمان
الرئيس الإيراني يأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي

ساعة واحدة ago
الرئيس الإيراني يأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي

وطنا اليوم:أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء الاثنين بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طلب بدء محادثات بشأن برنامج بلاده النووي مع الولايات المتحدة، في ظل توترات مع واشنطن التي لا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية.
وقال مصدر حكومي إن “الرئيس مسعود بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة”، وأضاف أن “إيران والولايات المتحدة ستجريان مباحثات حول الملف النووي”، من دون تحديد موعد.
وذكر مصدر مطلع للوكالة: “حتى الآن، لم يتم تحديد الموقع والوقت الدقيقين لهذا الاجتماع، ومن المرجح أن تكون هذه المفاوضات على مستوى عراقجي وويتكوف”.
بالتزامن مع ذلك، قال مسؤولان ​إسرائيليان كبيران إنه من المتوقع ‌أن يزور المبعوث ⁠الأميركي ستيف ويتكوف إسرائيل لعقد اجتماعات ‌مع ​رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الجيش.
وأوضح المسؤولان أن زيارة ويتكوف ​إلى ‍إسرائيل من المتوقع أن تبدأ غدا الثلاثاء.
وتأتي ‍الزيارة ⁠في ظل تصاعد ‍التوترات الإقليمية مع إيران، وفي الوقت الذي ‌تمضي ‍فيه ‍إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌قدما في خطتها لإنهاء الحرب على غزة.


