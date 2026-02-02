بنك القاهرة عمان
النائب مشوقة يفتح ملف مديونية الجامعات مع الحكومة

ساعتين ago
وطنا اليوم:النائب مشوقة يفتح ملف مديونية الجامعات مع الحكومة من حيث أسباب المديونية وطرق السداد ومحاسبة المقصرين.
نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب
الموضوع: مديونية الجامعات الحكومية
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء
1.ما الأسباب الإدارية والمالية التي أدت إلى تراكم المديونية لسبع جامعات حكومية وهي الأردنية واليرموك وآل البيت والطفيلة التقنية والبلقاء التطبيقية والحسين بن طلال ومؤتة، وكم بلغت مديونية هذه الجامعات وما هي أهم القرارات والبرامج والمشاريع التي اتخذتها الجامعات المذكورة وأدت إلى حصول المديونية لكل جامعة أطلب تزويدي ببيان شامل يبين هذه القرارات والبرامج والمشاريع لكل جامعة.؟
2.ما هي الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها الحكومة تجاه المقصرين في إدارة هذه الجامعات سواء كان التقصير من رئاسة الجامعة أو من مجلس العمداء أو من الكادر الوظيفي لكل جامعة.؟
3.كيف ستقوم الحكومة بمعالجة مديونية هذه الجامعات وهل هناك خطة لدى الحكومة أطلب تزويدي بها إن وجدت.؟
4.ما الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة والجامعات لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بشأن ضبط النفقات التشغيلية ووقف التوسع غير المدروس في البرامج والتعيينات ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي وهل تم إجراء تدقيق مالي وإداري مستقل للجامعات الأعلى مديونية وما أبرز نتائجه أطلب تزويدي إن وجد.؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقة


