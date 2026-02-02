جامعة البترا تسجل قفزة في الإنتاج البحثي دون أي حالات سحب وفق قاعدة بيانات Retraction Watch العالمية

وطنا اليوم:سجلت جامعة البترا نموًا ملحوظًا في عدد الأبحاث العلمية المنشورة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع عدد الأبحاث من 279 بحثًا في نهاية عام 2023 إلى 749 بحثًا في نهاية عام 2025، دون تسجيل أي حالة سحب لأبحاث صادرة عن الجامعة خلال هذه الفترة، وفق قاعدة البيانات العالمية Retraction Watch Database المختصة برصد حالات سحب الأبحاث العلمية.

وأكد رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، أن الجامعة تعتمد في توجهاتها البحثية على قناعة مؤسسية راسخة بأن الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث تمثلان ركيزة أساسية في بناء السمعة العلمية وتعزيز الحضور الأكاديمي للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا المؤشر الإيجابي يعكس نجاح الجامعة في ترسيخ منظومة شاملة للنزاهة العلمية تقوم على التنظيم والحوكمة والرقابة، بما يضمن بيئة بحثية منضبطة ومتكاملة، مشددًا على استمرار دعم الجامعة للباحثين ضمن إطار من الالتزام الصارم بالمعايير الدولية.

من جهته، قال عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة، الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، إن عدم تسجيل أي حالة سحب لأبحاث صادرة عن الجامعة خلال العامين الماضيين جاء نتيجة إجراءات مؤسسية منهجية تبنتها الجامعة، شملت تفعيل تعليمات الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي، وتطوير آليات المراجعة والرقابة لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية في مختلف مراحل الإنتاج العلمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة تواصل تحديث منظومة النزاهة وتعزيزها لضمان استدامة جودة البحث العلمي وتعظيم أثره محليًا ودوليًا، مبينًا أن مجلس عمداء الجامعة اعتمد سياسات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الأكاديمي والبحث العلمي، كما تم استحداث نموذج إفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسات العليا لضمان النزاهة الأكاديمية والالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي.