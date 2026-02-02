بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

ملفات إبستين تحرج العائلة الملكية بالنرويج وولية العهد تعتذر

ساعة واحدة ago
ملفات إبستين تحرج العائلة الملكية بالنرويج وولية العهد تعتذر

وطنا اليوم:أعربت الأميرة ميت ماريت ولية عهد النرويج عن أسفها واعتذارها عن علاقتها برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وذلك بعد ظهور اسمها أكثر من ألف مرة في ملايين الوثائق التي كُشف عنها أخيرا.
وقالت الأميرة ميت ماريت (52 عاما) إن ما حدث كان سوء تقدير، مؤكدة ندمها الشديد على أي اتصال جرى مع إبستين، واصفة تلك العلاقة بأنها كانت “محرجة”.
وأوضح القصر الملكي أن ولية العهد قطعت صلتها بإبستين عام 2014، بعدما شعرت أنه “يحاول استغلال علاقته بها للتأثير في أشخاص آخرين”.
وتعود المراسلات التي نشرتها وسائل إعلام نرويجية إلى الفترة ما بين عامي 2011 و2014.
وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني، استشارت الأميرة إبستين بشأن إن كان “غير مناسب” أن تقترح وضع صورة لامرأتين عاريتين تحملان لوح ركوب أمواج خلفية لشاشة ابنها البالغ من العمر 15 عاما حينئذ.

توقيت حرج
ويأتي تسريب هذه الوثائق في توقيت عصيب تمر به العائلة الملكية في النرويج، إذ من المقرَّر مثول ابن الأميرة، ماريوس بورغ هويبي (29 عاما) أمام محكمة أوسلو الجزئية الثلاثاء المقبل.
ويواجه هويبي اتهامات بارتكاب 38 جريمة، تشمل اغتصاب أربع نساء، إضافة إلى قضايا اعتداء وحيازة مخدرات، في حين ينفي ابن الأميرة التهم الموجَّهة إليه.
ويوم الجمعة الماضي، نشرت وزارة العدل الأمريكية ملفات تضم 3 ملايين وثيقة متعلقة ‍بقضية إبستين، إضافة إلى ألفي مقطع “فيديو” و180 ألف صورة، تكشف تفاصيل صادمة متعلقة بشخصيات ذات نفوذ سياسي واقتصادي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:52

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة بلينغهام.. ومدة غيابه عن الملاعب

12:38

كلاب ضالة تجرح طفلا في الهاشمية.. والحكومة تخطط لزيادة عدد المآوي

12:31

توقيع مذكرة تفاهم للبدء بالتنقيب عن غاز الهيليوم في البحر الميت

12:26

الشوبكي يطالب بتكليف جهة مستقلة للتحقق من شكاوى المواطنين حول فواتير الكهرباء

12:25

هيئة الطاقة : لم تمنح رخصة لتعبئة أو تداول الأسطوانات البلاستيكية في السوق المحلية

12:16

48 ألف فرصة عمل جديدة في الأردن خلال النصف الأول من 2025

11:55

ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار

11:48

السفير الأمريكي في مضارب العجارمة بأم البساتين

11:41

وفيات الإثنين 2 – 2 – 2026

11:34

وزير الداخلية في زيارة “مفاجئة” لمركز حدود جابر

11:16

دراسة: عدد سكان غزة انخفض 254 ألف نسمة بسبب الحرب

11:11

الأرصاد: شباط الحالي أدفأ من معدلاته العامة

وفيات
وفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026