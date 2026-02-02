بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

رئيس جامعة عمّان الأهلية يزور جامعة (ULB) في بروكسل

ساعتين ago
رئيس جامعة عمّان الأهلية يزور جامعة (ULB) في بروكسل

وطنا اليوم:زار الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمّان الأهلية ، جامعة Université Libre de Bruxelles (ULB) في بروكسل، حيث التقى بالأستاذة الدكتورة آن فيمبرغ، نائبة رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون التنموي، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك القائمة منذ عام 2019، وبحث آفاق تطويرها، خاصة في مجالات تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، والبحث العلمي المشترك، وبرامج التبادل الأكاديمي.
وأكد الدكتور حمدان أن الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على توسيع شراكاتها الدولية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع جامعة ULB في دعم جودة التعليم وتعزيز فرص الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
وحضر اللقاء كلا من الدكتورة دلفين لوورز، مسؤولة الشراكات الدولية في المكتب الدولي بجامعة ULB، والدكتورة فيروز أبو سويلم، مديرة مركز الارتباط العالمي في جامعة عمّان الأهلية.
كما التقى رئيس الجامعة بعدد من طلبة جامعة عمّان الأهلية المشاركين حاليًا في برنامج Erasmus+ للتنقل الأكاديمي في ULB، وهم: ليان شاهين، لين زهران، جودي برقاوي، وراما الجلاد، واطّلع على تجربتهم الأكاديمية ومستوى اندماجهم في البيئة الجامعية، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر لهم في برامج التبادل الدولي.
وأكد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز التدويل، وتطوير تعاون مؤسسي مستدام وطويل الأمد، بما يعود بالفائدة على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في كلا الجامعتين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:52

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة بلينغهام.. ومدة غيابه عن الملاعب

12:38

كلاب ضالة تجرح طفلا في الهاشمية.. والحكومة تخطط لزيادة عدد المآوي

12:31

توقيع مذكرة تفاهم للبدء بالتنقيب عن غاز الهيليوم في البحر الميت

12:26

الشوبكي يطالب بتكليف جهة مستقلة للتحقق من شكاوى المواطنين حول فواتير الكهرباء

12:25

هيئة الطاقة : لم تمنح رخصة لتعبئة أو تداول الأسطوانات البلاستيكية في السوق المحلية

12:16

48 ألف فرصة عمل جديدة في الأردن خلال النصف الأول من 2025

11:55

ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار

11:48

السفير الأمريكي في مضارب العجارمة بأم البساتين

11:41

وفيات الإثنين 2 – 2 – 2026

11:34

وزير الداخلية في زيارة “مفاجئة” لمركز حدود جابر

11:31

ملفات إبستين تحرج العائلة الملكية بالنرويج وولية العهد تعتذر

11:16

دراسة: عدد سكان غزة انخفض 254 ألف نسمة بسبب الحرب

وفيات
وفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026