وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة

8 دقائق ago
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة

وطنا اليوم:أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، صباح الاثنين، بوصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة.
وأشارت القناة إلى أن مستشفيات شمالي سيناء ستكون الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين المغادرين من القطاع إلى مصر.
وفي وقت سابق قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنّه من المتوقع فتح معبر رفح بالاتجاهين أمام حركة الأفراد الاثنين، وهو ما أكده أيضا رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث.
وأوضحت وحدة التنسيق أنه “سيبدأ المرور الفعلي للسكان في كلا الاتجاهين عند الانتهاء من الاستعدادات”. ولم تأت الوحدة على ذكر مرور المساعدات.
وأعادت إسرائيل فتح معبر رفح جزئيا، الأحد، على أن يقتصر العبور على الأفراد وتحت رقابة مشددة، فيما تطالب المنظمات الإنسانية بفتحه بدون عوائق لإيصال المساعدات إلى القطاع المدمّر والمحاصر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد استكمال إقامة ممر فحص وتفتيش للقادمين من مصر عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه في إطار الاستعدادات لافتتاح معبر رفح يوم الاثنين، استكملت قواته إقامة ممر أطلق عليه اسم “ريغافيم”، ويخضع الممر لإدارة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في منطقة تقع تحت سيطرة الجيش.
وأضاف أن قوات الأمن ستفحص هويات القادمين ضمن القوائم التي صدقت عليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الممر يعد جزءا من الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة الأمنية في المنطقة.


