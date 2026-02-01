بنك القاهرة عمان
للأردنيين .. منح دراسية في برنامج الماجستير من قبرص

9 دقائق ago
وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية في برنامج (الماجستير) مقدمة من The Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING)/ قبرص للعام الجامعي 2026-2027 في التخصصات التالية:
(الطب الجزئي، علم الوراثة الطبية، علم الأعصاب، التكنولوجيا الحيوية)

مزايا المنحة الدراسية:
(تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري بقيمة (1000 يورو لتغطية نفقات المعيشة والسكن في قبرص)
لغة الدراسة: اللغة الإنجليزية

شروط التقديم
– ألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS Academic عن (6) ، وامتحان IBT TOEFL عن (85)، Cambridge IGCSE بعلامة (C) كحد أدنى.
آلية التقديم
– لتقديم الطلب الدخول من خلال الرابط التالي: https://extranet.cing.ac.cy/applynow
– لمزيد من المعلومات عن المنحة الدراسية وشروط القبول والخدمات المقدمة بإمكان الطلبة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي : https://www.cing.ac.cy/education
ملاحظات هامة:
• تنتهي فترة تقديم الطلبات بتاريخ 10-5-2026
• تبدأ الدراسة في شهر أيلول/ 2026.
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.


