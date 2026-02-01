بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

قاض أمريكي يأمر بالإفراج عن الطفل ليام ويوبخ إدارة ترمب

ساعة واحدة ago
قاض أمريكي يأمر بالإفراج عن الطفل ليام ويوبخ إدارة ترمب

وطنا اليوم:أمر قاضٍ اتحادي أمريكي في ولاية تكساس، السبت، بالإفراج عن صبي يبلغ من العمر خمس سنوات وعن والده، من مركز احتجاز المهاجرين في مينيابوس، وقال إن إجراء احتجازهما غير دستوري.
وقد أثارت قضية الطفل ليام كونيخو راموس ووالده أدريان كونيخو أرياس، وهما طالبا لجوء من الإكوادور، احتجزا قبل نحو أسبوعين خلال مداهمة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، غضبا واسع النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
واستخدم القاضي في حكمه لغة قوية بشكل غير معتاد، حيث كتب أن “أصل هذه القضية يعود إلى سعي الحكومة غير المدروس والمنفذ بكفاءة متدنية وراء حصص الترحيل اليومية، ويبدو أن ذلك يحدث، حتى لو تسبب في صدمات للأطفال”.
وكتب القاضي “في نهاية المطاف، قد يعود مقدمو الالتماس إلى بلدهم الأصلي بسبب نظام الهجرة الأمريكي الغامض، سواء تم ذلك قسرا أو عبر الترحيل الطوعي، لكن هذه النتيجة يجب أن تتحقق من خلال سياسة أكثر نظاما وإنسانية مما هو متبع حاليا”.
وكان القاضي فريد بايري قد أصدر قرارا بوقف ترحيل الطفل يوم الاثنين، في سان أنطونيو بتكساس، وقال إنه “يحظر أي نقل أو ترحيل محتمل أو متوقع للطفل أو والده أثناء طعنهما في احتجازهما إلى حين صدور أمر آخر من هذه المحكمة”.
ووصف النقاد الحادث بأنه دليل آخر على مدى القسوة التي يعمل بها عملاء وكالة الهجرة والجمارك في إطار سياسة الهجرة المشددة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في ذلك الوقت إن العملية كانت تستهدف والد الطفل، الذي قيل إنه من الإكوادور ويعيش في الولايات المتحدة بشكل غير نظامي.
وقال محام مطلع على القضية إن الأسرة كانت قد تقدمت بطلب لجوء عند معبر حدودي رسمي في ديسمبر/كانون الأول 2024، وإنه لم يكن هناك أي أمر ترحيل سار بحقهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:35

7.4 تريليونات دولار تختفي خلال دقائق في انهيار الذهب

11:26

ضريبة مبيعات الـ 16% على الطرود البريدية تدخل حيز التنفيذ

11:02

وفيات الأحد 1 – 2 – 2026

10:50

الفلك الدولي: رؤية هلال رمضان مستحيلة 17 شباط من الدول العربية

10:32

المساجد منصة إصلاح.. الأوقاف تنفذ 870 عقوبة بديلة خلال 2025

10:22

بدء علاج الجلطات الحادة بالقسطرة في 7 مراكز

10:10

ميلاد القائد والقدوة: الملك عبدالله الثاني.. ربع قرن من البناء والحكمة

10:07

معبر رفح يفتح أبوابه.. ماذا نعرف عن آليات تشغيله وإجراءات الفحص الأمني؟

09:57

كذب المنجمون

09:54

العد التنازلي بدأ.. ناسا تستعد لأول رحلة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972

09:48

مدير الخدمات الطبية الملكية يهنىء جلالة الملك بعيد ميلاده

09:45

إقبال لافت على جناح جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية

وفيات
وفيات الأحد 1 – 2 – 2026وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026