بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

إقبال لافت على جناح جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية

ساعتين ago
إقبال لافت على جناح جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الأردنية بالمملكة العربية السعودية

وطنا اليوم:شاركت جامعة فيلادلفيا، مؤخرًا، في معرض الجامعات الأردنية في المملكة العربية السعودية – في مدينتي الرياض وتبوك (الدورة الثانية 2026)، حيث شهد جناحها إقبالًا واسعًا من الطلبة والزوار، في ظل ما تتمتع به الجامعة من قوة في برامجها الأكاديمية وسمعة علمية راسخة.
وقدّم ممثلو الجامعة خلال المعرض شرحًا وافيًا حول التخصصات الأكاديمية المطروحة، وآليات القبول، وفرص الدراسة، بما أسهم في تعزيز تفاعل الطلبة واهتمامهم بالالتحاق بالجامعة.
وافتُتح المعرض في مدينة الرياض تحت رعاية سفير المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض الدكتور هيثم أبو الفول، وفي مدينة تبوك تحت رعاية القنصل العام الأردني في مدينة جدة السفير محمد حميد.
وجاء المعرض بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة أيكون العالمية لتنظيم المعارض


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:35

7.4 تريليونات دولار تختفي خلال دقائق في انهيار الذهب

11:26

ضريبة مبيعات الـ 16% على الطرود البريدية تدخل حيز التنفيذ

11:02

وفيات الأحد 1 – 2 – 2026

10:50

الفلك الدولي: رؤية هلال رمضان مستحيلة 17 شباط من الدول العربية

10:32

المساجد منصة إصلاح.. الأوقاف تنفذ 870 عقوبة بديلة خلال 2025

10:22

بدء علاج الجلطات الحادة بالقسطرة في 7 مراكز

10:18

قاض أمريكي يأمر بالإفراج عن الطفل ليام ويوبخ إدارة ترمب

10:10

ميلاد القائد والقدوة: الملك عبدالله الثاني.. ربع قرن من البناء والحكمة

10:07

معبر رفح يفتح أبوابه.. ماذا نعرف عن آليات تشغيله وإجراءات الفحص الأمني؟

09:57

كذب المنجمون

09:54

العد التنازلي بدأ.. ناسا تستعد لأول رحلة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972

09:48

مدير الخدمات الطبية الملكية يهنىء جلالة الملك بعيد ميلاده

وفيات
وفيات الأحد 1 – 2 – 2026وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026