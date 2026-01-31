بنك الإسكان يكرّم موظفيه المتطوعين في برنامج “إمكان الإسكان” لعام 2025 … فيديو

وطنا اليوم _

احتفى بنك الإسكان مؤخراً بجهود موظفيه المتطوعين الذين لعبوا دوراً محورياً في إنجاح المبادرات المجتمعية التي أطلقها البنك خلال عام 2025 ضمن برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”. وجاء هذا التكريم خلال حفل أقيم برعاية الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، وبحضور أعضاء الإدارة التنفيذية، تقديراً لروح العطاء التي أظهرها المتطوعون وأثرها الملموس في تحقيق أهداف البرنامج المستدامة.

وقد مثل عام 2025 محطة إنجاز بارزة في مسيرة البنك التطوعية، حيث ارتفع عدد الموظفين المشاركين في الأنشطة الميدانية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، وقد توزعت هذه الجهود لتغطي قطاعات رئيسية شملت الصحة والتعليم والبيئة بالإضافة إلى التمكين الاجتماعي، مما عكس التزام أسرة البنك بمسؤوليتهم تجاه المجتمع وتجاوز دورهم من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل التنموي الفاعل.

ويستمد برنامج “إمكان الإسكان” أهميته من كونه المظلة الموحدة لكافة المبادرات الإنسانية والتنموية للبنك، حيث انطلق في عام 2023 تزامناً مع احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس البنك، ليكون تجسيداً لرؤيته في تعزيز جودة الحياة ودعم التنمية الشاملة. ومع ختام الحفل، أكد البنك تطلعه لمواصلة هذه المسيرة خلال عام 2026 عبر إطلاق مبادرات جديدة وشراكات استراتيجية تضمن استدامة الأثر الإيجابي وخدمة فئات أوسع من المجتمع الأردني.