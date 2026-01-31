أمانة عمان تفتتح متنزه حي الجندي وتطلق المرحلة الثانية من مشروع بركة البيبسي

وطنا اليوم _

افتتح رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، متنزه و غابة الجندي في وادي العش في منطقة الرصيفة، بعد اعادة تأهيله، بحضور متصرف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الرومي و رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس حسام النجداوي، ونائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني، و مدير المدينة المهندس احمد الملكاوي

ويأتي افتتاح المتنزه ضمن خطة الأمانة الاستراتيجية لتحسين الواقع البيئي وزيادة الرقعة الخضراء وخلق فضاءات بيئية مستدامة في مختلف المناطق داخل عمان و خارجها.

واشتملت اعمال تأهيل المتنزه، الذي يمتد على مساحة 350 دونماً، تسييج القطعة بشكل كامل، وإنشاء منظومة متطورة لتصريف مياه الأمطار تراعي طبوغرافية المنطقة،اضافة إلى بناء سلاسل حجرية في عدة مواقع لتشكل سواتر طبيعية تمنع انجراف التربة.

كما قامت الامانة بزراعة 17.500 شجرة من الأنواع الملائمة لطبيعة المنطقة المناخية والطبوغرافية والتي تم إنتاجها من مشاتلها، اضافة الى تزويد الموقع بشبكة ري حديثة ونظام إنارة يعتمد على كشافات الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة

وعلى صعيد متصل أطلق رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة المرحلة الثانية من مشروع الغابة البيئية التي تنفذها الأمانة في منطقة بركة البيبسي (حديقة فرح).

حيث باشرت الأمانة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل بركة البيبسي، من خلال تحويل مساحة 85 دونماً إلى غابة بيئية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية في العطاء السابق.

و تضمنت هذه المرحلة فرد 300 ألف متر مكعب من التربة الحمراء وزراعة 3.500 شجرة من انتاج مشاتل الامانة تم اختيارها بعناية لتناسب الظروف المناخية في الموقع، اضافة إلى تنفيذ شبكة ري للموقع من خلال استغلال البئر التجميعي الذي أُنشئ في المرحلة الأولى كمغذي لضمان ديمومة سقاية المزروعات.