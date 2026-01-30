بنك القاهرة عمان
آل السخن – ديرابان يكرّمون رئيس الديوان الملكي

ساعتين ago
آل السخن – ديرابان يكرّمون رئيس الديوان الملكي

وطنا اليوم:لبّى رئيس الديوان الملكي الهاشمي معالي السيد يوسف حسن العيسوي دعوة تكريمية أقامها رجلا الأعمال خليل وإبراهيم السخن باسم آل ديرابان، بحضور عديد شخصيات رسمية ورجال القطاع الخاص.

دعوة العشاء التكريمية للعيسوي، التي أمّها المدعون في دارة السخن في دابوق، حضرها معالي رئيس مجلس النواب مازن باشا القاضي ومعالي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وزراء ونواب وأعيان ومسؤولون سابقون وأكاديميون ورجال أعمال ووجهاء وشخصيات وطنية.

وقد رحب آل ديرابان، بكلمةٍ ألقيت باسمهم أمام الحضور، برئيس الديوان الملكي الهاشمي وصحبه، وسط تأكيد أن هذه الميّزة الاجتماعية التي يجتمع بها الأردنيون جعلت الأردن وشعبه، من شتى الأصول والمنابت، يمثل حالةً فسيفسائية فريدة يلتفون بها حول قيادتها الهاشمية المظفّرة وهويتهم الوطنية الجامعة.

كما تم تثمين ديمومة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الأردنيون بفضل حنكة وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين في قيادة الأردن بسياسة عزّ مثيلها في إقليم تتنازعه التحديات.


