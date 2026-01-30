الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون الـ 64

وطنا اليوم – الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا ممثلة برئيس واعضاء مجلس الامناء ورئيس واعضاء هيئة المديرين وعميدها الدكتور ايمن مقابلة والهيئات الاكاديمية والادارية والطلابية يرفعون الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم أسمى آيات التهنئة والتبريك والولاء مقرونة للعرش الهاشمي بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون الـ 64 سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن يديم جلالته سنداً وذخراً لأبناء شعبه ووطنه وامته العربية والاسلامية.

ضارعين للمولى عز وجل ان يحفظ الله الاردن سداً منيعاً في ظل القيادة الهاشمية.

وكل عام وجلالته والاسرة الهاشمية والاردن بالف خير.