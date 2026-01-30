تركيا ترفض ضرب إيران.. وعراقجي : مستعدون للحوار مع أميركا

وطنا اليوم:على وقع المخاوف الدولية من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى إيران، أكدت تركيا مجدداً تمسكها بالحوار.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في اسطنبول اليوم الجمعة إن تركيا جاهزة لدعم أي تسوية سلمية في إيران.

كما أكد أنه “من المهم العودة للحوار النووي من أجل تبديد التوتر الإقليمي”. وشدد على أن بلاده تعارض التدخل الأجنبي في إيران. ورأى فيدان أنه على إيران إيجاد حلول جذرية للقضايا العالقة مع الولايات المتحدة.

كذلك اعتبر “أن إسرائيل تحاول إقناع أميركا بشن هجوم عسكري على إيران”. وكشف الوزير التركي أنه تحدث إلى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وأنه سيستمر في التواصل مع مسؤولين أميركيين بشأن إيران.

الحوار مع أميركا

من جانبه، أكد عراقجي مجدداً أن أي حرب على بلاده ستشكل تهديدات لكافة دول المنطقة. وقال “هناك من يريد تغيير شكل هذه المنطقة بهجماته”.

كما كرر استعداد طهران للتفاوض، قائلاً: “بلادنا مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا على قدم المساواة”. لكنه دعا الإدارة الأميركية إلى وقف التهديد لاستئناف الحوار.

وشدد على أن بلاده مستعدة لمناقشة الملف النووي وملفات أخرى، بشكل عادل. وأضاف أن “أميركا طلبت مرارا وتكرارا إجراء محادثات، لكن يجب أن تكون المفاوضات عادلة ومنصفة”.

إلى ذلك، أشار إلى أن “الرد الإيراني سيكون قوياً على أي طرف يهاجم البلاد”. وجدد التأكيد على أن القدرات الدفاعية لبلاده غير قابلة للتفاوض.

وكان الجانب التركي أعلن سابقاً سعيه للدفع نحو مسارات دبلوماسية من أجل تخفيف التوتر في المنطقة.

لا سيما أن تركيا تتخوف من أن يؤثر أي اضطراب كبير في الداخل الإيراني عليها، خاصة أن البلدين يتشاركان حدودا يتجاوز طولها 500 كيلومتر، وقد بنت أنقرة جدارا على نحو 380 كيلومترا منها.

أتى ذلك، بعدما تصاعدت التوترات بشكل كبير مؤخراً بين واشنطن وطهران، وسط تهديدات متبادلة. فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يومين أن “أسطولا ضخما يتجه إلى إيران”، في إشارة إلى مجموعة حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن”.

لكنه عاد وألمح مساء أمس إلى أنه قد يتفاوض مع الجانب الإيراني، ما فهم على أنه إشارة إلى تراجعه أقله مؤقتاً عن الخيار العسكري