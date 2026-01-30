بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مدمرة تابعة للبحرية الأميركية ترسو في ميناء إيلات

3 ساعات ago
مدمرة تابعة للبحرية الأميركية ترسو في ميناء إيلات

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وصول مدمرة تابعة للبحرية الأميركية إلى ميناء إيلات.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” يأتي وصول المدمرة ضمن أنشطة روتينية ومخططة مسبقاً، وكجزء من التعاون بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأميركي.
مسؤول أميركي قال الخميس إن البحرية الأميركية أرسلت سفينة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط وسط تعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقة وتصاعد التوتر.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المدمرة ديلبرت دي. بلاك دخلت المنطقة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.
ويرتفع بذلك عدد المدمرات في الشرق الأوسط إلى ست، إلى جانب حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى. وكانت شبكة سي.بي.إس نيوز أول من أوردت نبأ إرسال السفينة الحربية الإضافية إلى المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:15

الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون الـ 64

17:10

الإعلام المسؤول شريك في صناعة السلام

17:04

التكامل العربي هل يبدأ من السياسة… أم من المدرسة؟

16:58

في عيد ميلاد القائد الأردن يجدد العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني

16:51

رحلة وفاء على ظهر جمل.. سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده

16:17

مؤشرات على أول منخفض جوي في خمسينية الشتاء منتصف الأسبوع المقبل

16:13

رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده

15:43

تركيا ترفض ضرب إيران.. وعراقجي : مستعدون للحوار مع أميركا

15:37

بنفيكا يصطدم بريال مدريد مجددًا.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

15:19

إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج “انهض – يافعين”

15:15

ولي العهد يهنئ الأمير هاشم بمناسبة عيد ميلاده

15:12

الملكة رانيا للأمير هاشم: قديش فخورة فيك.. كل سنة والغالي بخير

وفيات
وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026