أسرة جامعة البترا تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده الرابع والستين

وطنا اليوم:رفعت أسرة جامعة البترا، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزاز أسرة الجامعة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متضرعًا إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة، وأن يحفظ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ويمتعه بالصحة والعافية، ويديمه سندًا وذخرًا للوطن.

وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى قويًا شامخًا، عصيًا على كل الطامعين، وماضيًا بثبات نحو التقدم والازدهار، مشددًا على أن أسرة جامعة البترا ستبقى الجنود الأوفياء لجلالة الملك، وأنها تضع كل إمكاناتها في خدمة الوطن ورفعته.

وختمت أسرة الجامعة تهنئتها بالتأكيد على التفافها حول القيادة الهاشمية، داعية الله أن يعيد هذه المناسبة على جلالة الملك بموفور الصحة والعافية، وعلى الأردن وشعبه بمزيد من الخير والعطاء.