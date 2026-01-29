بنك القاهرة عمان
أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

5 ساعات ago
وطنا اليوم:رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتورماهر الحوراني
وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية
وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
بمناسبة عيد ميلاد جلالته (الرابع والستون)
سائلين الله عز وجل أن يمد بعمر جلالته وأن يحفظه ذخراً للوطن والأمة
وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير


