مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لبرنامج سِوار الحسين

6 ساعات ago
وطنا اليوم:مندوبةً عن الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، كرّمت سمو الأميرة رجاء بنت طلال متطوّعين من برنامج “سِوار الحسين ” خلال المُلتقى السنوي الذي أقيم على مسرح أكاديمية عمان.
وخلال الحفل، قدّمت سمو الأميرة رجاء بنت طلال درعاً تكريمياً لرئيس قطاع العمليات في بنك الإسكان، أحمد الخضر، تقديراً لرعاية البنك الحصرية والمتواصلة لبرنامج “سِوار الحسين”، ودوره كشريك استراتيجي في دعم جهود المؤسسة.
وشهد الحفل تكريم مجموعة كبيرة من الشباب والشابات المتطوعين الذين ساهموا بفاعلية في دعم برامج وحملات المؤسسة، وتقديم المساندة لمرضى مركز الحسين للسرطان، تثميناً لجهودهم في الحملات التوعوية، وجمع التبرعات، والمهام اللوجستية، ومساعدة المرضى، وعائلاتهم.
وتأتي رعاية بنك الإسكان الحصرية لبرنامج “سِوار الحسين” للتطوّع ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، وإيماناً بأهمية العمل التطوعي كركيزة أساسية لبناء المجتمع.
ويُذكر أن بنك الإسكان يعد شريكاً استراتيجياً لمؤسسة الحسين للسرطان، ويشمل دعمه حزمة من البرامج الحيوية، أبرزها حفل الخير السنوي، وبرنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان، ودعم جهود الرعاية الشمولية لتغطية احتياجات المرضى الذين يواجهون تحديات نتيجة المرض والعلاج.


