الجيش اللبناني يتسلم مساعدات غذائية أردنية

29 يناير 2026
وطنا اليوم:أصدرت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
تسلّم الجيش في مديرية القوامة – كفرشيما هبة وصلت برًا عن طريق معبر المصنع الحدودي مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، تتضمن مساعدات غذائية، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد، وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
وشكر ممثل قائد الجيش السفير الأردني على تقديم الهبة، مثمّنًا دور السلطات الأردنية في دعم المؤسسة العسكرية.


