البنك الأردني الكويتي يحصد الجائزة الفضية ضمن جوائز “Pikasso d’Or 2026” عن حملة الكاش باك

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن فوزه في جوائز “Pikasso d’Or 2026”، حاصداً الجائزة الفضية التي تعتبر أعلى جائزة عن فئة قطاع التجزئة (Retail Category) ، وذلك عن حملته الإعلانية الخاصة بإطلاق برنامج الولاء والمكافآت الجديد “كاش باك” خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في عمان.

وجاءت حملة “الكاش باك”، التي نفذها البنك بالتعاون مع شركة عنصر القوة المثاليHUE Innovation and Design، كإحدى الحملات التسويقية المبتكرة التي اعتمدت على استراتيجية ترويجية واسعة عبر القنوات التسويقية الداخلية والخارجية، شملت شبكة من اللوحات الإعلانية في أبرز مواقع العاصمة عمان، بهدف تعزيز التواصل مع العملاء وتلبية تطلعاتهم.

وتُعد جوائز “Pikasso d’Or” من الجوائز العالمية المرموقة التي تُكرّم الإبداع والتميّز في الحملات الإعلانية الخارجية وفق معايير دولية معتمدة، تقيم جودة الفكرة، قوة الرسالة، وأثرها على الجمهور.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح البنك في تقديم حملات تسويقية مبتكرة ترتكز على فهم احتياجات العملاء، وتسهم في تعزيز تجربة المستخدم وترسيخ حضور البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. كما ويؤكد هذا الفوز التزام البنك المستمر بتقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال حملات تسويقية إبداعية تواكب تطلعات السوق، وتعزز من حضوره وتنافسية خدماته المصرفية.