بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

البنك الأردني الكويتي يحصد الجائزة الفضية ضمن جوائز “Pikasso d’Or 2026” عن حملة الكاش باك

29 يناير 2026
البنك الأردني الكويتي يحصد الجائزة الفضية ضمن جوائز “Pikasso d’Or 2026” عن حملة الكاش باك

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن فوزه في جوائز “Pikasso d’Or 2026”، حاصداً الجائزة الفضية التي تعتبر أعلى جائزة عن فئة قطاع التجزئة (Retail Category) ، وذلك عن حملته الإعلانية الخاصة بإطلاق برنامج الولاء والمكافآت الجديد “كاش باك” خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في عمان.
وجاءت حملة “الكاش باك”، التي نفذها البنك بالتعاون مع شركة عنصر القوة المثاليHUE Innovation and Design، كإحدى الحملات التسويقية المبتكرة التي اعتمدت على استراتيجية ترويجية واسعة عبر القنوات التسويقية الداخلية والخارجية، شملت شبكة من اللوحات الإعلانية في أبرز مواقع العاصمة عمان، بهدف تعزيز التواصل مع العملاء وتلبية تطلعاتهم.
وتُعد جوائز “Pikasso d’Or” من الجوائز العالمية المرموقة التي تُكرّم الإبداع والتميّز في الحملات الإعلانية الخارجية وفق معايير دولية معتمدة، تقيم جودة الفكرة، قوة الرسالة، وأثرها على الجمهور.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح البنك في تقديم حملات تسويقية مبتكرة ترتكز على فهم احتياجات العملاء، وتسهم في تعزيز تجربة المستخدم وترسيخ حضور البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. كما ويؤكد هذا الفوز التزام البنك المستمر بتقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال حملات تسويقية إبداعية تواكب تطلعات السوق، وتعزز من حضوره وتنافسية خدماته المصرفية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

16:41

متابعة لزيارة الملك إلى إربد…توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة “مدينة إيزو التعليمية والتقنية” بلواء بني كنانة ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية يوفر 250 فرصة عمل

16:39

مقتل بطلة باب الحارة أم زكي على يد خادمتها

16:31

الأردن يؤكد التزامه بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

16:29

إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الليلة

16:26

أسرة جامعة البترا تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده الرابع والستين

15:55

%95 نسبة التخزين في سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري

15:38

فيديو يهز هولندا بعد ضرب سيدتين محجبتين.. ما القصة؟

15:27

الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت

15:22

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 

15:22

الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

15:18

62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان