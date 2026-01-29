بنك القاهرة عمان
فيضانات موزمبيق تجلب الموت المفترس .. تماسيح تغزو المدن وتفتك بالسكان

29 يناير 2026
فيضانات موزمبيق تجلب الموت المفترس .. تماسيح تغزو المدن وتفتك بالسكان

وطنا اليوم:أدت الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت أجزاء من جنوب القارة الإفريقية خلال الشهر الماضي، إلى مقتل أكثر من 100 شخص
في الوقت الذي تجتاح فيه الفيضانات العارمة أنحاء موزمبيق، بدأ خطر جديد ومرعب يطفو على السطح، تمثل في ظهور التماسيح داخل المدن التي غمرتها المياه؛ حيث تسببت هذه الزواحف المفترسة في وقوع ثلاث وفيات على الأقل حتى الآن، وفقا لتقارير رسمية.

تحذيرات في “شاي شاي”
وأطلقت السلطات تحذيرات شديدة اللهجة لسكان مدينة “شاي شاي”، عاصمة إقليم غزة -التي تعد من أكثر المناطق تضررا جنوبي البلاد- من تزايد احتمالية التعرض لهجمات التماسيح مع اتساع رقعة الفيضانات.
وتواصل فرق الطوارئ عمليات إجلاء السكان إلى مناطق أكثر ارتفاعا وأمانا، بينما أكدت السلطات أنه من بين 13 حالة وفاة سجلت مؤخرا جراء الفيضانات في موزمبيق، قضى ثلاثة أشخاص نحبهم افتراسا.

كوارث تضرب الجنوب الإفريقي
يأتي هذا في سياق موجة من الطقس السيئ، حيث أدت الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت أجزاء من جنوب القارة الإفريقية خلال الشهر الماضي، إلى مقتل أكثر من 100 شخص في كل من موزمبيق وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.
كما خلفت الكارثة دمارا واسعا شمل آلاف المنازل، وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور، إضافة إلى تعطل المدارس والمرافق الصحية


