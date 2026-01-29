بنك القاهرة عمان
تنشيط السياحة تشارك بتنظيم معرض الجامعات الأردنية في السعودية

29 يناير 2026
وطنا اليوم:تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام (2023–2027)، شاركت هيئة تنشيط السياحة إلى جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنظيم معرض الجامعات الأردنية في المملكة العربية السعودية – الدورة الثانية 2026، والذي انطلق مؤخرا في مدينتي الرياض وتبوك، برعاية السفير الأردني في الرياض الدكتور هيثم أبو الفول، وبمشاركة (20) جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة، إضافة إلى كليات وأكاديميات متخصصة بالطيران والطهي والفندقة.

وأكدت هيئة تنشيط السياحة أن مشاركتها في المعارض التعليمية الخارجية تأتي ضمن رؤية استراتيجية للترويج للأردن كوجهة تعليمية رائدة إلى جانب مكانته السياحية والثقافية، مشيرةً إلى أن هذه المعارض تشكل منصة فعالة للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، وتقديم صورة متكاملة عن البيئة التعليمية في الأردن، والبرامج الأكاديمية الحديثة، والتسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين.

وبيّنت الهيئة أن السياحة التعليمية تمثل أحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعزيز الإقامة طويلة الأمد، وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية، لافتةً إلى أن التكامل بين التعليم العالي والأنشطة الثقافية والسياحية يمنح الطالب الدولي تجربة متكاملة، ويعزز من تنافسية الأردن إقليمياً كوجهة مفضلة للدراسة والعيش.


