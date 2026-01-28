سفر المسؤولين ومساءلتهم

أ.د. مصطفى عيروط

أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الميداني الذي يعمل بوضوح وشفافية ومتابعه بلاغا في ١١-/٢-/٢٠٢٥

منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسميه ومدراء الدوائر الحكوميه إلى الخارج الا للاجتماعات الرسميه والضروريه لعمل الوزاره )

(عمان 11 شباط ٢٠٢٥( بترا ) -أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً اليوم الثلاثاء، قرر فيه منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة.

وشدد رئيس الوزراء على أن يقتصر السفر على مسؤول واحد (الوزير أو رئيس الهيئة أو مدير الدائرة أو من ينوب عنه)، دون اصطحاب مرافقين، وأن لا تتجاوز مدة الإقامة ليلتين فقط للعمل الرسمي.

وأكد رئيس الوزراء في البلاغ على ضرورة الالتزام بمضمونه والعمل به اعتباراً من اليوم

ولاهمية التعميم ومتابعته اقترح

اولا )الطلب من الحدود والأجانب تقريرا عن سفر المسؤولين شاملا تاريخ المغادره وتاريخ العوده ويشمل الوزراء ومدراء المؤسسات ورؤساء الجامعات العامه ومدراء ورؤساء مجالس إدارة الشركات المشتركه

ثانيا )اقترح التدقيق وخصم على كل مسؤول وزير أو مدير أو رئيس جامعه يسافر أكثر من ليلتين من مياوماته أو من راتبه

ثالثا)اقترح اعلان للجميع عن مياومات الذين يسافرون بشكل متكرر من وزراء أو مدراء عامون او رؤساء جامعات

رابعا)اقترح معرفة أسباب السفر ونتائج كل سفر الذي يعود على الوزاره أو المؤسسه أو الجامعه

خامسا)اقترح معرفة ومساءلة أي مسؤول يسافر دون اعلام أو اعلان حتى لا يسمى لا يتعرض النقد كابن بطوطه أو على الطائر الميمون ومعرفة فوائد سفر اي وزير أو مدير عام أو أي رئيس جامعه

سادسا )ضبط النفقات مسؤولية اي وزير أو مدير أو رئيس جامعه ويجب عليه أن يكون قدوه وينفذ بلاغ دولة رئيس الوزراء واي مخالفه له اعتقد بانه لا يصلح أن يبقى في مكانه أو مسؤؤلا وزيرا كان أو مديرا أو رئيس جامعه

سابعا )اقترح سحب السيارات الحكوميه من اي مسؤول وزير أو مدير أو رئيس جامعه والدفع له مقابل ذلك ومساءلة أي مسؤول وزيرا أو مديرا أو رئيس جامعه يستخدم سيارة الحكومه في تنقلاته الخاصه او أن يكون موجودا عند عائلته سياره حكوميه وسائق من المكان الذي يعمل به ومتابعة اي مسؤول يضع على سيارة حكوميه نمره خاصه أو العكس لأن الخدمه شرف وأمانه وإخلاص ونزاهه ولي تجربه شخصيه فعندما كنت عميدا لكلية اربد في جامعة البلقاء التطبيقيه كنت اتنقل بسيارتي الخاصه و استجرت المنزل مع عائلتي في اربد لستة أشهر على نفقتي بواقع ٤٥٠دينار شهريا وكنت بعدها يوميا اتنقل إلى اربد ذهابا وعوده بسيارتي جيب توسان ٢٠٠٠cc واكون في الدوام الساعه السابعه الا ربع صباحا واغادر حتى آخر محاضره مساء حتى لو كانت السابعه مساء وكافة النشاطات على نفقتي وكذلك عندما كنت عميدا لكلية الزرقاء الجامعيه في جامعة البلقاء التطبيقيه

حمى الله الاردن الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.