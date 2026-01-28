رئيس جامعة البترا يكرّم الإعلامي زيد خليفات تقديرًا لتميّزه المهني

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم الخريج المتميز الإعلامي زيد خليفات، في إطار برنامج تنفّذه عمادة شؤون الطلبة في الجامعة لتكريم خريجيها الذين حققوا حضورًا لافتًا وتميّزًا في مجالات عملهم.

وأكد الدكتور عبد الرحيم، خلال التكريم، أن جامعة البترا تفخر بخريجيها المتميزين الذين يثبتون حضورهم وكفاءتهم في ميادين العمل المختلفة، مشيرًا إلى أن النجاحات التي يحققها خريجو الجامعة في مؤسسات إعلامية مرموقة تعكس جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة وحرصها على إعداد طلبتها أكاديميًا ومهنيًا. وأضاف أن الجامعة ستواصل دعمها لخريجيها وتعزيز التواصل معهم بوصفهم سفراء لها في مواقعهم المختلفة.

وجاء التكريم تقديرًا للمسيرة المهنية المتميزة التي حققها خليفات في المجال الإعلامي؛ إذ انضم إلى قناة المملكة عام 2017 مراسلاً ميدانيًا، وشارك في تغطية العديد من الأحداث البارزة في الأردن، من بينها حادثة السلط الإرهابية، وفاجعة البحر الميت، وجائحة كورونا، إضافة إلى إنتاجه تقارير إخبارية وقصصًا إنسانية وتغطيات مباشرة من مختلف محافظات المملكة، وإجراء مقابلات مع مسؤولين وأطباء مختصين، إلى جانب متابعته لتداعيات أحداث غزة والشيخ جراح، وتغطية الاعتصامات في محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان. كما شارك في تغطيات خارجية في المملكة العربية السعودية، وحصل على الجائزة الثانية عربيًا في مسابقة الأحساء لأفضل تقرير تلفزيوني وتغطية إخبارية.

وقبل انضمامه إلى قناة المملكة، عمل خليفات مراسلاً لعدد من القنوات العربية، من بينها شبكة الأخبار المصرية ANA، وقناة نهرين العراقية، وقناة أورينت، وقناة البحرين لمدة ست سنوات، كما عمل معدًّا إخباريًا في قناتي العربية وMBC – مكتب عمّان، خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2017.

وخليفات من مواليد عمّان، وهو خريج جامعة البترا عام 2007 بدرجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، كما حصل على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث من الجامعة الأردنية / معهد الإعلام الأردني. ويُعد من الإعلاميين الأردنيين المعروفين، إذ يتميز بأسلوب مهني في تقديم الأخبار والتقارير التي تتناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز واضح على هموم المواطنين وقضايا المجتمع.

وحضر حفل التكريم عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي نجادات، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ومدير دائرة العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات.