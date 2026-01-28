إنجاز مزدوج ببرونزيتين لطالبي عمان الاهلية الجعفري وحماد بالدوري العالمي الممتاز للكاراتيه في اسطنبول

وطنا اليوم:في انجاز مزدوج ، أحرز كلّا من طالبي جامعة عمان الاهلية اللاعب العالمي محمد الجعفري واللاعب عبد الله حماد ، الميدالية البرونزية في وزنين مختلفين في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه التي احتضنتها تركيا – إسطنبول.

فقد احرز اللاعب محمد الجعفري الميدالية البرونزية في البطولة في منافسات تحت وزن -84 كغم، فيما احرز اللاعب عبد الله حماد الميدالية البرونزية في ذات البطولة في منافسات تحت وزن 60 كغم.

وقد تقدمت أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعميد شؤون الطلبة فيها الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، بأسمى آيات التهنئة والتبريك لطالبيها محمد الجعفري وعبد الله حماد على هذا الانجاز الكبير الذي يضاف لسجل حافل “محليا وعالميا” بالانجازات الرياضية والبطولات لطلبتها.