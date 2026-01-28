بنك القاهرة عمان
إلهان عمر تتعرض لهجوم بحقنة أثناء اجتماع حول قمع المهاجرين بمينيابوليس

28 يناير 2026
وطنا اليوم:تعرضت النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، إلهان عمر، مساء أمس الثلاثاء، لهجوم بمادة ذات رائحة نفاذة، قام به رجل في قاعة بمدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا خلال اجتماع حول التوتر السائد في المدينة بسبب ممارسات موظفي الإدارات المعنية بالهجرة.
وأظهر فيديو بثه موقع نيويورك تايمز إلهان عمر، التي تمثل جزءا من ولاية مينيسوتا، وهي تلقي كلمة خلال اجتماع عام عندما اندفع نحوها رجل كان يجلس مباشرة أمام المنصة ورشها بسائل ذي رائحة نفاذة، قبل أن يسيطر عليه رجال الأمن ويخرجوه من القاعة.
واستعمل الرجل في هجومه حقنة لرش إلهان عمر قبل أن يسيطر عليه فريق الأمن. وقال المتحدث باسم شرطة مينيابوليس تريفور فولك إن المهاجم اعتقل واحتجز في السجن للاشتباه في اعتدائه على النائبة إلهان عمر.
ورغم الهجوم، أصرت إلهان عمر على مواصلة حديثها، وبعد خروجها من القاعة تحت حماية حراس الأمن، قالت في تصريح صحفي: “نجوت من الحرب، وسأنجو بالتأكيد من الترهيب وكل ما يعتقد هؤلاء الناس أنهم يستطيعون إلقاءه عليّ، لأنني قوية”.
وقبل لحظات قليلة من الهجوم، دعت إلهان عمر لإلغاء إدارة الهجرة والجمارك ولمحاكمة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم التي تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب تصريحات كاذبة، وفق نيويورك تايمز، بشأن مقتل الممرض أليكس بريتي (37 عاما) على يد موظفين فدراليين في مينيابوليس يوم السبت الماضي.
وجاء الهجوم على إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، بعد ساعات من إشارة الرئيس دونالد ترمب إلى أنه قد “يهدئ” حملة قمع المهاجرين العنيفة في مينيسوتا التي هزت المجتمع المحلي والوطني وأسفرت عن مقتل متظاهرَين اثنين في غضون أسبوعين.


