الأردن وطنا نفخر به

د.عبد الفتاح طوقان

حب الأردن هو شعور يتجاوز الكلمات ليصبح جزءًا لا يتجزأ من هوية كل أردني. إن هذا الحب يترجم إلى أفعال يومية تعكس التزامنا بحماية تراب الوطن والدفاع عنه. هنا بعض الجوانب المهمة التي تمثل هذا الحب العميق:

التراث والهوية والتراب المقدس حيث يعتبر تراب الأردن رمزًا للكرامة والعزة. ينمو حب الوطن مع كل نسمة هواء، فيصبح جزءًا من التربية منذ الصغر.

العشائر والأصالة لدى الأردنيون اللذين يتمتعون بتاريخ طويل من الشجاعة والكرم، مما يعزز هذا الحب ويجعله متجذرًا في ثقافتنا.

الواجب والمسؤولية والتضحية من أجل الوطن الحبيب فالأردنيون، سواء كانوا في مواقع قيادية أو عاديين، يقدمون التضحيات لحماية وطنهم. هذه الروح تتجلى في العمل الجاد والمخلص.

وانا هنا أدعو إلى حماية الهوية الأردنية والحفاظ عليها بكل فخر و اعتزاز حيث من المهم الحفاظ على الهوية الأردنية دون إذابتها او جمعها مع هويات اخرى في ظل التحديات التي تواجهها البلاد وقضايا التجنيس و الوطن البديل . ويشمل ذلك احترام القوانين والدستور والعمل على تعزيز الأمن العام واحة للاستقرار . .

اما عن الأخوة والتضامن والوقوف مع فلسطين فيجب إلا يكون على حساب حقوق الأردنيون او الارض الأردنية مهما انعكست وتعكس العلاقات القوية بين الأردنيين والفلسطينيين فالحب الحقيقي للوطن لا يعنى التفريط به ولا التقليل من قيم المساعدات والدعم المتواصل المالي و الإنساني الذي يدفعه الشعب الأردني لإخوانه الفلسطينيين.

يجب أن يتعلم كل جيل جديد أهمية الهوية الوطنية الأردنية وكيفية العمل الجماعي والتضامن من أجل المصلحة العامة للحفاظ على سلامة المجتمع وسلامة اراضي الأردن من اي ابتلاع او مساومة او مشاركة.

ولعل التعليم والتاريخ من الضروري أن يكون نهجا وطنيا لكل أبناءنا يتحدث بفخر و انتماء وعزه لتاريخ الأردن وإنجازاته. هذا يساعد في تعزيز الانتماء والولاء.

واقصد ان قيم الانتماء مهما كانت الظروف، تبقى قيم ومبادئ لا تعرف الانتقاص من الاردن او تقزيم افعاله ، هو الانتماء والوطنية معا جزءًا لا يتجزأ من تكوين الشخصية الأردنية.

نبحث عن افكارا ليس فقط اقتصاديه او سياسية نعبر بها للمستقبل بثقة يملؤها التوازن بين الولاء والمسؤولية نعمل جميعًا يدا واحده من الموالات و المعارضه الوطنية المجبوله بعرق الارض الطاهره الأردنية على تحقيق توازن بين حب الوطن والواجبات الإنسانية والاجتماعية وتقديم الغالي والنفيس لوطن نفتديه ونخبه . ان هذا الشعور وبناء الشخصية الأردنية سيسهم في تحقيق النجاح والازدهار.

يتجسد حلم الأردنيين الشرفاء و الاحرار في رؤية وطن عظيم، يسعى الجميع لتحقيقه من خلال العمل الدؤوب والتضحية.

حب الأردن هو نبراس يضيء طريق الأجيال القادمة، وهو شعور يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.

لنواصل العمل معًا لنحقق هذا الحلم ونجعل من الأردن وطنًا يفتخر به الجميع.

aftoukan@hotmail.com