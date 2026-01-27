اختتام تدريب محاكاة الأعمال الصغيرة ضمن برنامج “انهض – يافعين” في كفرنجة وسحاب

وطنا اليوم:اختتم برنامج “انهض – يافعين” تدريب محاكاة الأعمال الصغيرة في كلٍ من كفرنجة وسحاب، بمشاركة مجموعة من اليافعين الذين خاضوا تجربة تدريبية عملية هدفت إلى تنمية التفكير الريادي وتعزيز مهارات التخطيط والعمل الجماعي.

وشهدت فعالية الختام في سحاب حضور سعادة النائب مالك عبدالله الطهراوي، الذي أشاد بهذه المبادرة النوعية، معبّرًا عن إعجابه بمستوى تفاعل المشاركين، ومؤكدًا أهمية دعم البرامج التي تستثمر في طاقات الشباب وتنمّي قدراتهم الريادية، كما عبّر عن امتنانه للجهات القائمة على تنفيذها.

ويأتي هذا التدريب ضمن برامج مركز تطوير الأعمال ، وبدعم من اليونسيف ، في إطار الجهود المستمرة لتمكين اليافعين وتعزيز دورهم الفاعل في مسيرة التنمية.