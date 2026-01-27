المومني : 15 محطة بث فضائي و40 إذاعة ونحو 1000 صانع محتوى في الأردن

وطنا اليوم:قال المدير العام لهيئة الإعلام، بشير المومني، الثلاثاء، إن خبراء ومختصون أكدوا أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصية.

وأضاف المومني خلال لقاء إعلامي في منتدى التواصل الحكومي يناقش مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي أن المشروع يهدف إلى ضمان إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية والاستثمار.

وأكد أن الهيئة تعمل على إرساء إطار تشريعي لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام.

وبين المومني أن الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية المرخّصة قبل نفاذ أحكام النظام غير ملزمة بالترخيص، في حين يحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختياريا، على أن يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.

وأكد مدير هيئة الإعلام أن صنّاع المحتوى الملزمون بالترخيص هم الذين يمارسون نشاطا إعلاميا في قطاع الدعاية والإعلان وكذلك الإنتاج، أما غير الملزمين بالترخيص فلهم الحق بالحصول على الاعتماد اختياريا مقابل بدل خدمات.

وتابع “النظام لا يشمل الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي”.

وقال المومني إن هنالك قرابة ألف صانع محتوى في الأردن.

وأضاف إن هنالك 6573 شركة تمارس التسويق الإلكتروني والدعاية مقابل 200 تقليدية وهي غير خاضعة للترخيص.

ولفت إلى أن هنالك 5 محطات إذاعية فضائية انتقلت إلى الفضاء الرقمي.

وقال إن عدد رخص محطات البث الفضائي في الأردن 15 مقابل 40 محطة إذاعية، و148 مطبوعة إلكترونية (موقع إلكتروني).

وأكد المومني إحالة مشروع القانون لديوان التشريع والرأي، موضحا أن باب الملاحظات مفتوح.