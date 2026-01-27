بنك القاهرة عمان
جامعة البترا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة لميس لصناعة المنظفات لتعزيز البحث العلمي والتدريب العملي

27 يناير 2026
وطنا اليوم:وقّعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع شركة لميس لصناعة المنظفات، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي التطبيقي، والتدريب العملي، وخدمة المجتمع المحلي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
وجرى توقيع المذكرة بحضور ممثلين عن الجانبين؛ حيث مثّل جامعة البترا الأستاذ الدكتور محمود السلمان، عميد كلية الآداب والعلوم، مندوبًا عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، فيما مثّل شركة لميس الدكتورة علا البريك، مديرة تطوير الأعمال والتحول الرقمي.
وحضر مراسم التوقيع مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي والاتفاقيات، الدكتورة كنزا منصور، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، إلى جانب مدراء وممثلين عن شركة لميس لصناعة المنظفات.
وتهدف المذكرة إلى إيجاد إطار عام للتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، من أبرزها تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والفنية، وإتاحة استخدام المختبرات والتجهيزات، إضافةً إلى توفير فرص تدريب ميداني وعملي لطلبة الجامعة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة تخدم القطاع الصناعي والمجتمع المحلي.
وأكد الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، نائب رئيس جامعة البترا، خلال كلمته في حفل التوقيع، أن الجامعة تؤمن بأهمية الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، لما لذلك من دور في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، ودعم الصناعات الوطنية بكفاءات مؤهلة وبحث علمي يسهم في تطوير المنتجات وتحسين جودتها وفق المعايير الحديثة.
من جانبها، عبّرت الدكتورة علا البريك عن اعتزاز شركة لميس بهذه الشراكة، مؤكدةً أن التعاون مع جامعة البترا يشكّل خطوة مهمة نحو تطوير العمل البحثي والتطبيقي، وفتح آفاق جديدة للتدريب وبناء القدرات، بما يعزز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص جامعة البترا على توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية والابتكار في الأردن.


