بالتعاون مع الأردن .. إجلاء عراقيين عالقين في غزة إلى عمان

وطنا اليوم:أعلنت سفارة جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نجاح عملية إجلاء عدد من المواطنين العراقيين وذويهم الذين كانوا عالقين في قطاع غزة، وذلك بتوجيه مباشر من وزارة الخارجية العراقية وبالتعاون الوثيق مع الجهات الأردنية المختصة.

وأكد السفير العراقي لدى الأردن، وسفيرها غير المقيم لدى فلسطين السيد عمر البرزنجي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن العملية جاءت ثمرة جهود دبلوماسية وإنسانية استمرت عدة أشهر، تضمنت متابعة دقيقة ومساعي استثنائية لضمان سلامة المواطنين العراقيين وخروجهم من مناطق الخطر.

وأعربت السفارة عن بالغ شكرها وتقديرها للجهات الأردنية الرسمية على ما أبدته من تعاون عالٍ وتسهيلات كبيرة أسهمت في إنجاح هذه العملية الإنسانية، مؤكدةً متانة علاقات الأخوّة التاريخية التي تجمع جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وما يميزها من تنسيق وتكامل في مختلف الظروف.

وأشار السفير البرزنجي إلى حرص السفارة على متابعة المواطنين منذ لحظة تلقي المناشدات الإنسانية، مضيفًا أنه استقبلهم لدى وصولهم إلى الأراضي الأردنية واطمأن على أوضاعهم النفسية والصحية، داعيًا العائلات إلى دار سكنه في عمّان كلفتة إنسانية رمزية.

وفي إطار استكمال الجهود، تم تأمين نقل المواطنين إلى أرض الوطن بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية، بمرافقة دبلوماسيي السفارة لضمان وصولهم الآمن.

كما استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، ممثلين عن العوائل العراقية التي كانت عالقة في غزة، حيث تم التأكيد على حرص الوزارة على متابعة أوضاع المواطنين في الخارج والتعامل مع الملفات الإنسانية بمسؤولية وطنية عالية