الخصاونه : جائزة ابن كانو تُمنح للباحثين الأكفْاء وللعطاء العلمي المميز

وطنا اليوم:قال عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة البترا الدكتور إبراهيم الخصاونة لقد فزت بالمركز الأول بجائزة يوسف بن أحمد كانو إلى جانب المُدرّسة آية سليم عن بحثنا المعنون بـ ” توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التجارة العربية وتمكين الاقتصاد الرقمي الإقليمي” وذلك في الدورة الثانية عشرة لمسابقة البحث الاقتصادي وهي جائزة ُتمنح للباحثين الأكفْاء وللعطاء العلمي المميز.

وأضاف في لقاء صحفي أن جائزة يوسف بن أحمد كانو جائزة قيّمة ولها أهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي نظراً لاهتمامها بالبحث العلمي باعتباره العمود الفقري لتطور المعارف وتقدم الدول ولاسيما في الجانب الاقتصادي.

ووجه الخصاونه بهذه المناسبة تحية تقدير للمبدعين الذين انتجوا ما يستوجب المتابعة والاطلاع وتخلده ذاكرة الأجيال على امتداد الأيام، فالعلماء هم الذين يصنعون وعي الأمة، والمبدعون هم الذين يجعلون للحياة معنى ويقدمون للمعرفة قيمة آملا أن ينتفع َالناس بما قدموا من عطاء.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الجائزة كرّم كوكبة من العلماء والباحثين الذين شقوا طريقهم في ميادين العلم، وأبحروا في صنوف المعرفة لافتاً إلى أنهم يعملون على أن تبقى الجائزة حاضرةً في ميدان العلم ليقدموا كل جديد ومفيد للأجيال.

وأكد الخصاونه أن قوة الدول تقاس في الوقت الراهن بمقدار قوتها الاقتصادية وبما تستطيع أن تحققه من تقدم في مختلف جوانب العمل الاقتصادي، لافتاً إلى أن الدول أصبحت تنضم إلى تجمعات اقتصادية على الرغم من الاختلافات القائمة فيما بينها في اللغة والتاريخ والتقاليد وغيرها لكي تحافظ على مكانتها وتستطيع أن تؤدي دورها تجاه شعوبها بوعي ومسؤولية.

وقال إن التكريم بهذه الجائزة يمثل تكريمًا للإبداع العلمي الذي يستحقُ كل دعم ومؤازرة في سبيل ِرسالة ٍسامية ٍأساسُها خدمةُ العلم ِلما لذلك من دور ٍفي رفعة ِالأوطان وخدمة الإنسانية جمعاء.

ونوه الخصاونه إلى أن المبدعين اناروا دروبَ البشريةِ، وفتحوا أمامها سبلَ الحياةِ وقوضوا دعائَم الظلمِ والجهلِ والاستبداد مشيرًا إلى أن الأمم الحية أحوجُ ما تكون لأن تتضافرَ جهودُها لتقدم كل عطاءٍ مثمر؛ يسهمُ في نهضة الأوطان وتقدمها.

يذكر أن جائزة يوسف بن أحمد كانو تهدف إلى إثراء حركة الفكر والعلوم والآداب وتحفيز الابتكار وريادة الإعمال وتعد حاضنة لإنجازات العلماء والمفكرين والباحثين والمبدعين.