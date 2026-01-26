بنك القاهرة عمان
جامعة فيلادلفيا تناقش واقع الكتاب بين الورقي والرقمي في مناظرة علمية

ساعتين ago
وطنا اليوم:نظّمت دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا مناظرة علمية بعنوان «الكتاب الورقي والكتاب الرقمي: تحديات بين الماضي والحاضر»، بمشاركة فريقين متنافسين مثّلا أنصار الكتاب الورقي والكتاب الرقمي، وذلك بحضور عدد كبير من طلبة الجامعة والمهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي.
وشهدت المناظرة نقاشاً علمياً معمقاً تناول أبرز المزايا والتحديات المرتبطة بكل من الكتاب الورقي والكتاب الرقمي، حيث قدّم الفريقان طرحاً مدعوماً بالأدلة العلمية والتجارب الواقعية، في أجواء تفاعلية أسهمت في تنمية مهارات التفكير النقدي والحوار البنّاء لدى المشاركين والحضور.
وتولّت تحكيم المناظرة لجنة أكاديمية متخصصة ضمّت كلاً من الدكتور عمر الرواجفة، والدكتور خالد المعة، والدكتور رأفت الخوالدة، الذين قدّموا ملاحظات وتوجيهات علمية أسهمت في إثراء التجربة التعليمية، وعكست التزام جامعة فيلادلفيا بتعزيز الثقافة المعرفية وترسيخ قيم الحوار الأكاديمي الهادف.
وفي ختام المناظرة، جرى الإعلان عن الفريق الفائز وتكريمه تقديراً لأدائه المتميّز، وسط إشادة واسعة من الحضور بمستوى التنظيم ومضمون الطرح العلمي، وما حققته الفعالية من أثر إيجابي في تعزيز الوعي بقضايا الكتاب والقراءة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
من جهتها، أعربت مديرة دائرة المكتبة ومصادر المعلومات الدكتورة سناء خليل السيد عن شكرها وتقديرها لأعضاء لجنة التحكيم على ما أبدوه من كفاءة علمية وخبرة أكاديمية وموضوعية في التقييم، كما ثمّنت مشاركة الطلبة في الفريقين لما أظهروه من تميّز في أساليب الحوار، وإثبات الحجة، وتقبّل الرأي الآخر، مؤكدة أهمية هذه الفعاليات في صقل شخصية الطلبة وتعزيز ثقافة النقاش العلمي داخل الحرم الجامعي.


