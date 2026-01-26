الخيرية الهاشمية ولجنة المناصرة تواصلان توزيع الخبز داخل قطاع غزة

وطنا اليوم:تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشاريع توزيع الخبز داخل قطاع غزة ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، وذلك بدعم من لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية.

ويأتي هذا التدخل في إطار تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، مع الالتزام باستمرارية العمل وضمان وصول المساعدات لمستحقيها