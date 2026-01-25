أبو عبيدة : الاحتلال يبحث عن جثة الجندي ران غويلي بناء على معلوماتنا

وطنا اليوم:قال أبو عبيدة الناطق العسكري الجديد باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الكتائب أطلعت الوسطاء على كافة التفاصيل والمعلومات التي لديها حول مكان وجود جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد أن بحث العدو عن جثة الجندي الأسير ران غويلي، في أحد الأماكن بناء على معلومات قدمتها كتائب القسام للوسطاء يؤكد صدق ما تقول.

وأضاف لقد تعاملنا مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزنا كل ما هو مطلوب منّا بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار، وقمنا بتسليم جميع ما لدينا من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أيّ تأخير، رغم عدم التزام الاحتلال، وعشرات الخروقات والمجازر التي ارتكبها.

وشدد على أن المقاومة حريصة كل الحرص على إغلاق هذا الملف بشكلٍ كامل، وأنه غير معنية بالمماطلة فيه، مراعاةً لمصلحة شعبها، مؤكدا أنها عملت في سبيل ذلك في ظروف معقدة وشبه مستحيلة على استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء.

ودعا أبو عبيدة الوسطاء إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

عمليات بحث سابقة

وفي 11 من الشهر الماضي، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في المؤسسة الأمنية أن لديهم “معلومات ومؤشرات عن المكان المحتمل لجثة الأسير الأخير الجندي ران غويلي” لدى المقاومة في قطاع غزة، حيث أسر وقُتل يوم اندلاع معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، عن مصادر أمنية لم تسمها، أنه “جرى في الأيام الأخيرة بدء فحوص ميدانية مرتبطة بخيوط أولية عن مكان جثمان غويلي”.

وأوضحت أن الفحوص تُجرى في منطقة يُعتقد أنها على ارتباط بحركة الجهاد الإسلامي، التي تدعي أنها نفذت عملية أسر الجندي.

وتحدثت القناة عن تقديرات تفيد بأن عناصر حركة الجهاد الذين دفنوا غويلي “لا يزالون على قيد الحياة”، دون تعليق فوري من الحركة.

وذكرت أن “المؤسسة الأمنية ترى أن حركة حماس -في حال رغبتها بإعادة الجثة- قادرة على التحقيق مع هؤلاء العناصر للحصول على معلومات إضافية حول مكان الدفن”.

وكانت عملية للبحث عن جثة الأسير قد جرت يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وانتهت العملية التي جرت شرقي حي الزيتون بمدينة غزة دون العثور على الجثة.