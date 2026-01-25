تكية أم علي: استبدال نحو 3 آلاف مدفأة غير آمنة حتى اليوم

وطنا اليوم:قال المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، الأحد، إنّه تم حتى اليوم استبدال نحو 3 آلاف مدفأة جديدة.

وأضاف بلقر، أنّ تكية أم علي دخلت في شراكة مع الحكومة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف الوصول إلى الأسر التي تمتلك مدافئ قديمة “غير آمنة” واستبدالها بمدافئ جديدة وآمنة.

وأوضح بلقر، أن تكية أم علي تمتلك شبكة واسعة تضم نحو 330 جمعية محلية منتشرة في جميع محافظات المملكة، حيث استقبلت التكية من خلال هذه الجمعيات نحو 4 آلاف طلب لاستبدال مدافئ، فيما استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية عبر مديرياتها نحو 3 آلاف طلب.

وبيّن أن عملية استبدال المدافئ القديمة “غير الآمنة” وتسليم المدافئ الجديدة تتم من خلال الجمعيات الشريكة في جميع المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم استكمال الطلبات المقدمة خلال اليومين المقبلين.

وأكد، جاهزية تكية أم علي لاستقبال المزيد من طلبات استبدال المدافئ “غير الآمنة”، لافتا إلى أن المدافئ القديمة التي يتم استبدالها سيتم حصرها وإتلافها من خلال لجنة مشتركة بين تكية أم علي ووزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار بلقر، إلى أن التسجيل لاستبدال المدافئ يتم من خلال الجمعيات الشريكة أو تكية أم علي أو مديريات التنمية الاجتماعية، موضحا أن المدافئ الجديدة التي تُسلّم للأسر يتم التأكد من مأمونيتها وفق مواصفات ومعايير صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، وهي مواصفات حديثة ومعتمدة.

وبدأت وزارة التنمية الاجتماعية الأحد، باستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بمدافئ آمنة للأسر المستحقة، ضمن حملة “شتاء آمن” التي أطلقتها الوزارة منذ بداية فصل الشتاء.

وكان مجلس الوزراء قرر، تكليف وزارة التنمية الاجتماعيَّة لاستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقَّة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مراكز التنمية الاجتماعية في المحافظات وتكية أم علي، وذلك في إطار الحماية الاجتماعية، وضمن حملة شتاء آمن التي انطلقت منذ بداية فصل الشتاء.

ويأتي القرار استمراراً لجهود وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات المعنية التي تبذلها خلال فصل الشتاء من كل عام ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي تقوم بها لدعم الأسر المستحقة.