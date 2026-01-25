البريد الأردني يطلق باقة متكاملة من خدمات الترجمة المعتمدة وخدمات إلكترونية نوعية واستراتيجية

وطنا اليوم:في خطوة جديد تعكس دوره الوطني الريادي، وتطوير وتوسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية والرقمية التي تقدمها المكاتب البريدية أعلن البريد الأردني عن الإطلاق الرسمي لمجموعة من الخدمات الجديدة النوعية والالكترونية

وتشمل خدمات “الترجمة المعتمدة” بمختلف أنواعها وخدمات تجهيز طلبات التأشيرة وتوابعها من (خدمات تأمين السفر، خدمات حجوزات التذاكر والفنادق وخدمات التخمين العقاري والتي ستقدمها مجموعة كنعان إنفستمنت عبر مختلف المكاتب البريدية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة .

ويأتي هذا الإطلاق ثمرة لاتفاقية التعاون الاستراتيجية التي أبرمها البريد الأردني مع مجموعة كنعان إنفستمنت، في إطار رؤية البريد الأردني الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من بنيته التحتية الوطنية، وتعزيز دوره كمزود رئيسي للخدمات الحكومية وشبه الحكومية، ومركز موثوق لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في مكان واحد وفي مختلف مناطق المملكة بأعلى مستويات الكفاءة والمهنية والجودة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية.

وأكدت مدير عام البريد الأردني

هنادي الطيب، أن إطلاق هذه الخدمات يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية التطويرية للبريد الأردني التي تهدف إلى توسيع محفظة خدماته وتحويل فروعه إلى نقاط خدمة شاملة تخدم المواطن أينما كان، مشيرة إلى أن البريد الأردني، بما يمتلكه من خبرة عريقة وانتشار جغرافي كبير ومنصة وطنية رسمية موثوقة لتقديم خدمات نوعية تواكب احتياجات المواطنين وتطلعاتهم وتعكس التزام البريد الأردني بتقديم حلول حديثة ومتكاملة تساهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، وتعزز الثقة المتنامية بدور البريد كمؤسسة وطنية فاعلة تسهم في تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

من جهته، أعرب السيد مهند كنعان، الشريك المؤسس لمجموعة كنعان إنفستمنت، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا أن التعاون مع البريد الأردني يمثل قيمة مضافة حقيقية للمجموعة، نظرًا لما يتمتع به البريد من مكانة مؤسسية راسخة، وانتشار شامل، ورؤية متطورة تواكب أفضل الممارسات في تقديم الخدمات العامة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتجربتهم.