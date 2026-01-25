استكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة شارع الجيش العلوي

وطنا اليوم:باشرت أمانة عمّان الكبرى باستكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة “شارع الجيش العلوي” ضمن مشروع تطوير أحياء عمّان الوطني الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تنفيذ تحسينات مرورية لشارع الجيش وشارع رفيفان المجالي وخلق فضاءات حضرية.

وقال المدير التنفيذي لتطوير مشاريع احياء عمّان، محمد أبو زيتون، إنّ أعمال استكمال المرحلة الرابعة تشمل توسعة شارع الجيش العلوي، وإزالة جميع الاعتداءات والأبنية الواقعة ضمن السعة التنظيمية للشارع، حيث تم هدم 6 عمارات في بداية المرحلة الرابعة وسيتم استكمالها اليوم من خلال هدم 12 عمارة، بعد استكمال الإجراءات القانونية وتقديم تبرعات لمالكي المنشآت التي سيتم إزالتها، وبدل إخلاء لكل مالك أو مستأجر شقة أو محل تجاري.

وأشار أبو زيتون إلى أن أعمال المرحلة الرابعة ستشمل إنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة، وتوسعة سعة الشارع الرئيسي حسب السعة التنظيمية المقررة للشارع وإنشاء أرصفة وتحسين الإنارة وتحديث شبكات تصريف مياة الأمطار لضمان استدامتها، بالإضافة إلى إنشاء ساحات عامة وخلق فضاءات حضرية ومواقف سيارات لخدمة سكان المنطقة، وأعمال تجميلية على طول الشارع جيش، ويتضمن المشروع إنشاء حديقة للمنطقة.

وأكّد أن مشروع تطوير أحياء عمان هو مشروع وطني استراتيجي يستهدف تطوير المحطة بعدة مراحل، تم الانتهاء من 3 منها شملت إنشاء حديقة وملعب، إضافة إلى تنفيذ أعمال توسعة وتحسينات مرورية على شارع رفيفان المجالي بطول 500 متر مقابل جسر المحطة.

ولفتت أمانة عمّان إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة والخامسة في شارع الجيش العلوي وشارع رفيفان المجالي، وذلك عن طريق إزالة كامل الاعتداءات عن السعة التنظيمية للشوارع، بالإضافة إلى تخطيط وتنظيم المنطقة مروريا بما يخدم المجتمع المحلي في المنطقة لكونها أحد المداخل الرئيسية للعاصمة عمّان.