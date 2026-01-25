بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مصدر من الصحة الإيرانية يقر: 30 ألفاً قتلوا في الاحتجاجات

16 ثانية ago
مصدر من الصحة الإيرانية يقر: 30 ألفاً قتلوا في الاحتجاجات

وطنا اليوم:فيما تتواصل الملاحقات القضائية بحق عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الفترة الماضية، لف الغموض عدد القتلى الذين سقطوا في هذه التظاهرات التي بدأت أواخر ديسمبر الماضي، قبل أن تنطفئ قبل أسبوع.

مخزون أكياس الجثث نفد
فيما أفاد مسؤولان كبيران في وزارة الصحة الإيرانية بأن ما يصل إلى 30 ألف شخص ربما لقوا حتفهم في شوارع إيران يومَي 8 و9 كانون الثاني/ يناير فقط، ما يشير إلى ارتفاع حاد في عدد القتلى، وفقاً لمجلة “تايم” الأميركية.
كما أوضح المسؤولان أن مخزون أكياس الجثث نفد، وأن الشاحنات ذات الـ18 عجلة حلت محل سيارات الإسعاف.
أتى ذلك بينما أكدت منظمات حقوقية ونشطاء سابقاً سقوط 5459، بينما تجري تحقيقات في 17031 حالة أخرى.

رواية أخرى
يذكر أن وسائل إعلام رسمية إيرانية كانت نشرت مؤخراً مقاطع مصورة قالت إنها توثق أعمال عنف وحرق وتخريب نفذها مشاركون في الاحتجاجات الأخيرة.
فيما اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي جاءت ضمن ما وصفه بـ”فتنة منظمة” شاركت فيها أجهزة استخبارات تابعة لعشر دول “معادية”.
كما اتهم الحرس تلك الدول بمحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي عبر أعمال عنف وتخريب وحملات تضليل إعلامي منسقة.
بينما أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي سابقاً سقوط مئات القتلى خلال التظاهرات وليس الآلاف، مؤكداً أن عناصر إرهابية توغلت بين المحتجين وأطلقت الرصاص الحي من أجل رفع أعداد القتلى
الى ذلك أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن خدمة الإنترنت -التي حُجبت قبل أكثر من أسبوعين في إيران– ستعود في غضون يومين، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق الجمعة على إعادة تشغيل الإنترنت، وأبلغ وزارة الاتصالات بذلك.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات في إيران بهزاد أكبري السبت أن الإنترنت في طريقها للعودة، وقال “إن شاء الله تُحل هذه المسألة اليوم أو غدا”.
ورصدت “فارس” استعادة وجيزة للاتصال بالإنترنت، قبل أن “تنقطع مجددا بعد نحو 30 دقيقة”، وأوردت -نقلا عن مسؤولين في وزارة الاتصالات- أن عودة الإنترنت ستستغرق وقتا “نظرا للتعقيدات التقنية”.
وكانت منظمة “نت بلوكس” المعنية بمراقبة الشبكات أفادت السبت بأن إيران دخلت أسبوعها الثالث من انقطاع الإنترنت الدولية، مشيرة إلى وجود مؤشرات على محاولات لتوليد “حركة مرور وهمية” توحي بعودة الاتصال، في حين لا يزال الوصول الفعلي إلى الشبكة العالمية محدودا، وهو ما يصعّب التحقق المستقل من مجريات الأحداث داخل البلاد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:19

زعلك ما بهون علينا .. الطيران السوري يستمع للشكاوى

15:12

وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان

15:09

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعا لتصنيع الأسلحة جنوب لبنان

14:40

المسؤولية المجتمعية حين تصبح التزاما وطنيا… الفوسفات والبوتاس نموذجا

14:38

الميثاق الوطني يطلق ملتقى التطوير الإداري والحوكمة: نحو إدارة فاعلة في القطاع العام

14:30

توصية نيابية بضرورة رفع الرواتب التقاعدية المتدنية

14:24

يا محلاها الحرية .. مشهد خروج الأطفال من سجن الأقطان التابع لقسد يهز المنصات

14:17

كارني يدعو المواطنين لشراء المنتج الكندي ردا على تهديدات ترمب

14:11

الفايز: رسالة الملك للجيش تعكس قراءة واقعية لطبيعة التحديات الحالية والمقبلة

14:08

نفق التوقعات المظلم

14:07

برعاية السفير الأردني في الرياض .. إنطلاق معرض الجامعات الأردنية في السعودية الدورة الثانية/ 2026

14:03

تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح الفلسطيني

وفيات
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة الله