الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعا لتصنيع الأسلحة جنوب لبنان

وطنا اليوم:شن الطيران الحربي للاحتلال “الإسرائيلي”، يوم الأحد، غارات جوية متتاليه استهدفت التلال والمرتفعات الجبلية المحيطة ببلدة “جنتا” في منطقة البقاع شرقي لبنان، في تطور ميداني لافت طال العمق اللبناني بعيدا عن الشريط الحدودي الجنوبي المشتعل عادة.

وأفادت مصادر ميدانية وشهود عيان ، بأن دوي انفجارات عنيفة تردد صداه في أرجاء منطقة البقاع الأوسط والشمالي، ناجما عن الصواريخ التي أطلقتها المقاتلات “الإسرائيلية” على أهداف في الجرود الجبلية لبلدة جنتا، حيث شوهدت أعمدة الدخان الكثيفة تتصاعد من المواقع المستهدفة فور وقوع الغارات، مما أثار حالة من التوتر والقلق في صفوف السكان المدنيين في القرى والقصبات القريبة من موقع الحدث.

وفي التفاصيل الجغرافية والعسكرية للمنطقة، تتمتع بلدة “جنتا” وتلالها بموقع استراتيجي حساس، نظرا لقربها الشديد من الحدود اللبنانية – السورية، وهي منطقة جبلية وعرة كثيرا ما تتعرض لعمليات رصد ومراقبة جوية مكثفة.

ويشير استهداف هذه النقطة تحديدا إلى استمرار نهج العمليات “الإسرائيلية” في ملاحقة أهداف يعتقد أنها مرتبطة بخطوط الإمداد أو البنى التحتية العسكرية في المناطق الحدودية الشرقية، رغم عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة يوضح طبيعة الهدف تماما أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن القصف.

ويأتي هذا الهجوم الجوي ضمن سلسلة من الخروقات المتصاعدة التي تشهدها الأجواء اللبنانية، ويعد مؤشرا على توسع رقعة الاشتباك لتشمل مناطق استراتيجية في البقاع، بموازاة التصعيد المستمر في القرى الجنوبية، وهو ما ينذر بمزيد من التعقيد في المشهد الأمني والعسكري على الساحة اللبنانية.