بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

كارني يدعو المواطنين لشراء المنتج الكندي ردا على تهديدات ترمب

23 ثانية ago
كارني يدعو المواطنين لشراء المنتج الكندي ردا على تهديدات ترمب

وطنا اليوم:دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مواطني بلاده إلى تعزيز اقتصادهم المحلي من خلال شراء المنتجات الكندية، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين.
وقال رئيس الوزراء الكندي في مقطع فيديو نشره في حسابه بمنصة إكس أمس السبت “مع التهديدات الخارجية التي يواجهها اقتصادنا، قرر الكنديون التركيز على ما يمكنهم التحكم فيه”، مشيرا إلى أن حكومته تبنت سياسة جديدة لتعزيز الإقبال على المنتجات الكندية.
وقال كارني إن عمليات بناء اقتصاد بلاده تتم بمصادر وسواعد كندية، مؤكدا على قوة اقتصاد بلاده وثقتها في عمّالها وفي شركاتها.
وتجنب كارني ذكر الولايات المتحدة كمصدر للتهديد، لكنه أشار إليها بقوله “لا يمكننا التحكم فيما تفعله الدول الأخرى، لكن يمكننا أن نكون أفضل زبون لأنفسنا. سنشتري المنتج الكندي. وسنبني كندا قوية معا”.
وكان ترمب، هدد أمس السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من كندا في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين.
وقال ترمب في تدوينة نشرها على منصته تروث سوشيال “إذا كان الحاكم كارني يعتقد أن كندا ستصبح ميناء عبور للصين من أجل إرسال السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ جدا في ذلك”.
ويأتي تهديد ترمب بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الكندي الأسبوع الماضي للصين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة إن كندا والصين تتجهان نحو إقامة شراكة إستراتيجية جديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:11

الفايز: رسالة الملك للجيش تعكس قراءة واقعية لطبيعة التحديات الحالية والمقبلة

14:08

نفق التوقعات المظلم

14:07

برعاية السفير الأردني في الرياض .. إنطلاق معرض الجامعات الأردنية في السعودية الدورة الثانية/ 2026

14:03

تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح الفلسطيني

13:28

هيكلة الجيش العربي المصطفوي 

12:49

المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا في محافظة البلقاء بدعم من السفارة الأمريكية

12:45

الأمن: قاتل شقيقته شمال عمان متعاط للمخدرات

12:33

انتقاد إسرائيلي حاد يطال ويتكوف : أدخل تركيا إلى حدودنا

12:19

العزام: مطار مدينة عمّان جاهز لاستقبال مليون مسافر سنويا

12:09

قانون حماية البيانات الشخصية الأردني: تشريع ضروري وتحديات التطبيق

12:08

الاسواق الحرة الاردنية في البتراء تجمع ارث التاريخ مع السياحة والاستثمار

11:56

وسط تصاعد التهديدات… خامنئي ينتقل إلى ملجأ مُحصَّن

وفيات
وفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة الله