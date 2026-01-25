بنك القاهرة عمان
الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان يواصلان توزيع التمور على الأسر المحتاجة

34 ثانية ago
الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان يواصلان توزيع التمور على الأسر المحتاجة

وطنا اليوم:يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تنفيذ مشروع الأمن الغذائي لعام 2025 من خلال توزيع التمور على الأسر المحتاجة في مختلف المحافظات الأردنية.
وبحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، أنهت الفرق الميدانية عمليات التوزيع في محافظات الشمال والوسط التي شملت عمان، اربد، الزرقاء والمفرق وفق خطة توزيع منظمة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها.
وتستعد الهيئة خلال المرحلة الحالية لاستكمال تنفيذ المشروع في محافظات الجنوب، وصولا إلى الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، لضمان إيصال المساعدات إلى الأسر المستحقة في مختلف المحافظات.
ويأتي هذا المشروع استكمالا للنجاح الذي تحقق من خلال تنفيذ المشروع السابق، حيث تم توزيع أكثر من 2000 طن من التمور استفاد منها أكثر من 1512000 شخص في الأردن، الأمر الذي ساهم في دعم الأسر المحتاجة وتعزيز الأمن الغذائي المجتمعي


