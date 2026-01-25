بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس

22 ثانية ago
الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام ، الأحد ، المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية بشكل مسبق وذلك لتفادي الكثافة المرورية المتزايدة في ساعات الصباح تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس نظرا للكثافة المرورية التي تشهدها تلك المناطق، إضافة لضرورة الالتزام بالسرعة المحددة ومراقبة عبور الطلبة في المناطق المدرسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:26

شخص يقتل شقيقته طعنا شمال العاصمة عمّان

10:13

ارتفاع القروض والتسهيلات البنكية في الأردن

10:06

ترمب يعلن الطوارئ في 10 ولايات بسبب العاصفة الثلجية

10:00

السيسي يترحم على مرسي ويعتبر المليشيات أداة لتدمير الدول

09:54

التنمية تبدأ بتوزيع 15 ألف مدفأة آمنة للأسر المستحقة

09:52

المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع القانون

09:44

فقدناك خالد القرعان

09:44

رسالة مفتوحة إلى دولة الرئيس – كتاب التكليف السامي والواقع المعيشي

09:43

عشر سنوات محافظ اربد

09:42

عندما تتجاور العواصف المتناقضة: هاري في المتوسط والعواصف الثلجية في روسيا.

09:41

قرار ملكي يعزّز قوة الدولة ويحصّن المستقبل

09:40

تطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026