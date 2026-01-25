الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام ، الأحد ، المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية بشكل مسبق وذلك لتفادي الكثافة المرورية المتزايدة في ساعات الصباح تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس نظرا للكثافة المرورية التي تشهدها تلك المناطق، إضافة لضرورة الالتزام بالسرعة المحددة ومراقبة عبور الطلبة في المناطق المدرسية.