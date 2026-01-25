بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترمب يعلن الطوارئ في 10 ولايات بسبب العاصفة الثلجية

58 ثانية ago
ترمب يعلن الطوارئ في 10 ولايات بسبب العاصفة الثلجية

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقته على إعلان حالة الطوارئ في عشر ولايات هي: تينيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وميريلاند وأركنسوا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وإنديانا ووست فرجينيا.
وقال ترمب -في منشور على منصة تروث سوشيال- إنه وافق على إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات لضمان سلامة المواطنين من تداعيات العاصفة الثلجية التي تجتاح ولايات كثيرة في البلاد، مؤكدا أن السلطات الفدرالية تعمل بشكل وثيق مع وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية في هذه الولايات، ومع حكام الولايات وفرق الطوارئ المحلية.
وضربت عاصفة شتوية كبرى السبت الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيرها على أكثر من 170 مليون أمريكي في أكثر من 30 ولاية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية.
وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتسبب العاصفة “فيرن” في اضطرابات في حركة المرور وانقطاعات في التيار الكهربائي، مع تساقط كثيف للثلوج وبرد قارس في المناطق الممتدة من ولاية تكساس وحتى شمال شرقي البلاد.
وكشف موقع “باور آوتيجز” -المتخصص في متابعة انقطاعات الكهرباء- أن أكثر من 95 ألف شخص -معظمهم في ولايتي تكساس وفيرجينيا- يواجهون انقطاعا في التيار، محذرا من احتمال ارتفاع العدد.
وحثت السلطات الأمريكية المواطنين -في أكثر من 10 ولايات ستتأثر بتساقط الثلوج والبرد القارس- على البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وحتى اللحظة، تعطلت أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحسبا للعاصفة، مع توقعات بإلغاء آلاف الرحلات الأخرى حتى مطلع الأسبوع المقبل جراء اشتداد العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وذكر مصدر أن بيانات موقع “فلايت أوير” -المعني بمتابعة حركة الطيران- تظهر إلغاء أكثر من 9600 رحلة مقررة اليوم وغدا بسبب العاصفة الثلجية.
وقالت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ -في بيان- إن الحكومة الفيدرالية وضعت نحو 30 فريق بحث وإنقاذ في حالة تأهب.
وبدأت العاصفة الثلجية من المنطقة التي تضم ولايات كولورادو ونيو ميكسيكو ووايومينغ، وهي تزحف إلى ولايات أخرى لتصل اليوم الأحد إلى المنطقة الشمالية الشرقية التي تضم العاصمة واشنطن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:00

السيسي يترحم على مرسي ويعتبر المليشيات أداة لتدمير الدول

09:54

التنمية تبدأ بتوزيع 15 ألف مدفأة آمنة للأسر المستحقة

09:52

المعايطة: جميع الأحزاب ستلتزم بتعديل أسمائها لتتوافق مع القانون

09:44

فقدناك خالد القرعان

09:44

رسالة مفتوحة إلى دولة الرئيس – كتاب التكليف السامي والواقع المعيشي

09:43

عشر سنوات محافظ اربد

09:42

عندما تتجاور العواصف المتناقضة: هاري في المتوسط والعواصف الثلجية في روسيا.

09:41

قرار ملكي يعزّز قوة الدولة ويحصّن المستقبل

09:40

تطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة

09:39

توجيه ملكي حضاري لاستنهاض منظومة الجيش العربي وبناء قدرات المستقبل

09:38

حين تُعاد صياغة القوة: قراءة في الرسالة الملكية إلى الجيش العربي

09:37

لماذا لم تُضرب إيران؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026