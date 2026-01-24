بنك القاهرة عمان
ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية عام 2025

32 ثانية ago
وطنا اليوم _

احتفلت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، بإنجاز تشغيلي تاريخي لها، تمثل في مناولة مليون حاوية نمطية خلال عام 2025.

ويعكس ذلك التميز التشغيلي لميناء الحاويات، وتطور بنيته التحتية المتقدمة، ودوره المحوري المتنامي كمركز إقليمي رائد للنقل البحري والخدمات اللوجستية.

وحضر الحفل الذي أقامته الشركة أخيرا في عمان، وزير النقل الدكتور نضال القطامين، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ميناء حاويات العقبة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، و والشركاء الاستراتيجيين من خطوط الملاحة والنقابات والجهات الرسمية.

وتمثل مناولة مليون حاوية نمطية، ثمرة لاستثمارات مستدامة وجهود تطوير متواصلة على مدى السنوات الماضية، شملت تنفيذ تحديثات جوهرية على البنية التحتية لميناء الحاويات، ترافقت مع تبني وتوظيف معدات متقدمة وصديقة للبيئة، واعتماد ممارسات تشغيلية مبتكرة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

وأسهمت هذه الجهود مجتمعة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الاستدامة البيئية، ومواءمة عمليات ميناء الحاويات مع الأهداف الوطنية لقطاعي النقل والاستدامة في المملكة.

واشتمل الحفل على العديد من الفعاليات التي تضمنت كلمات ألقاها كل من الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة هارالد نايهوف، ورئيس مجلس إدارتها، سامر جودة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، تم خلالها استعراض أهمية هذا الإنجاز وتسليط الضوء على دور ميناء الحاويات في دعم حركة التجارة الوطنية والإقليمية.

كما شهد الحفل عرضا لفيلم تسجيلي، استعرض أبرز إنجازات ميناء الحاويات خلال عام 2025، بما في ذلك النمو في أحجام المناولة، ومبادرات الاستدامة، ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، ومعايير السلامة المعززة، فضلاً عن الأثر الإيجابي لنشاطات الشركة على المجتمع المحلي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف “تعد مناولة مليون حاوية نمطية، محطة مفصلية في مسيرة ميناء حاويات العقبة، وهو ما يعكس ثقة عملائنا، والتزام كوادرنا، ورؤيتنا طويلة الأمد والهادفة إلى ترسيخ مكانة العقبة كبوابة تنافسية مواكبة لمتطلبات المستقبل، ومتسمة بالقدرة العالية على خدمة حركة التجارة الإقليمية والعالمية.”

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة ميناء حاويات العقبة، سامر جودة أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، قائلاً: “يرتكز نجاح ميناء حاويات العقبة على إطار متين من معايير الحوكمة والشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، من شأنه إتاحة التخطيط طويل الأمد، والإسهام في تعزيز مبادئ المساءلة وتحقيق أعلى مستويات الأداء”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي: “يؤكد هذا الإنجاز التزام ميناء حاويات العقبة بالنمو المستقبلي، والتحسين المستمر، والابتكار في مختلف مجالات العمل، مواصلاً تركيزه على تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستويات السلامة وجودة الخدمات، وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للمملكة وتعزيز تنافسيتها ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية العالمي.”


