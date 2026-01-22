بنك القاهرة عمان
رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية: فتح معبر رفح الأسبوع المقبل

22 يناير 2026
وطنا اليوم:قال رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث، الخميس، إن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العمل أمام اللجنة.
وأضاف في كلمة مسجلة عرضت خلال مراسم تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة أن من مسؤوليته تحويل اللحظة الحالية إلى فرصة لتحقيق مستقبل كريم لسكان قطاع غزة.
وأكد شعث أن فتح المعبر سيتم في الاتجاهين.
ودعا المجتمع الدولي للعمل مع اللجنة والحكم عليها من خلال أفعالها.
الى ذلك قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي: معبر رفح لن يفتح قبل إعادة آخر جثة من غزة.
كما قالت القناة 15″ الإسرائيلية عن مصدر أمني: لا أوامر حتى الآن بفتح معبر #رفح والموضوع بحاجة إلى قرار المستوى السياسي.


