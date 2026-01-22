بنك القاهرة عمان
طارق المومني يطمئن الصحفيين: نظام تنظيم الإعلام الرقمي يحافظ على العمل الصحفي وتماسك المجتمع

22 يناير 2026
وطنا اليوم – طمأن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، الصحفيين الأردنيين حول نظام تنظيم الإعلام الرقمي.

وقال المومني في منشور على صفحته:
نظام تنظيم الإعلام الرقمي لم يمس حرية التعبير
وضع مجلس نقابة الصحفيين تصورًا متكاملًا على مسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي الذي نشره ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني.
وشارك المجلس في أكثر من لقاء حول النظام الذي اعدته هيئة الاعلام اذ أخذت ببعض الملاحظات التي قدمت، في ما سيقدم تعديلات إضافية على موقع ديوان التشريع.
المجلس يؤكد على اهمية النظام للحفاظ على المهن والعمل الصحفي وتماسك المجتمع، ويتعامل مع أي شخص ينصب نفسه فاعلًا وناشطًا ويقوم بدور الصحفي ومهنته والمؤسسة الإعلامية وغيرها من المهن، ويتوافق مع ما تقوم به النقابة من تنظيم للمهنة وملاحقة المنتحلين لها الذين يمارسونها خلافًا لأحكام القانون.
النظام لم يمس حرية الرأي وحق التعبير، ولم تكن أصلًا مثارًا للخلاف ما بين النقابة والهيئة، لانها مكفولة بالدستور، وهي ثوابت أساسية لدى النقابة.


