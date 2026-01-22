فريق كرة القدم في جامعة البترا يبدأ استعداداته لبطولة “القائد” في العقبة

وطنا اليوم:بدأ فريق كرة القدم في جامعة البترا تدريباته استعدادًا للمشاركة في بطولة “القائد”، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في مدينة العقبة.

وقال عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، إن المشاركة تأتي احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، مضيفًا أن إدارة الجامعة توفر الدعم اللازم للفرق الرياضية لتحقيق إنجازات تعكس تميز الطلبة في الأنشطة اللامنهجية.

ويقود التدريبات المدرب الوطني الكابتن حاتم عقل، بمساعدة المدرب إبراهيم أبو ناب، على أن تُقام منافسات البطولة خلال الفترة من الثامن ولغاية الثالث عشر من شباط لعام 2026.