بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

فريق كرة القدم في جامعة البترا يبدأ استعداداته لبطولة “القائد” في العقبة

22 يناير 2026
فريق كرة القدم في جامعة البترا يبدأ استعداداته لبطولة “القائد” في العقبة

وطنا اليوم:بدأ فريق كرة القدم في جامعة البترا تدريباته استعدادًا للمشاركة في بطولة “القائد”، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في مدينة العقبة.
وقال عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، إن المشاركة تأتي احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، مضيفًا أن إدارة الجامعة توفر الدعم اللازم للفرق الرياضية لتحقيق إنجازات تعكس تميز الطلبة في الأنشطة اللامنهجية.
ويقود التدريبات المدرب الوطني الكابتن حاتم عقل، بمساعدة المدرب إبراهيم أبو ناب، على أن تُقام منافسات البطولة خلال الفترة من الثامن ولغاية الثالث عشر من شباط لعام 2026.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026